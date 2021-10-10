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Afyonkarahisar'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

İHA

Afyonkarahisar'da canlı hayvan yüklü kamyonet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'da canlı hayvan yüklü kamyonet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hicret Nevhide Çöl idaresindeki 03 DH 290 plakalı otomobil, AfyonkarahisarAntalya karayolu Karadirek köyü yakınlarında Habip Karagöz'ün kullandığı 03 AT 894 plakalı hayvan yüklü kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücüler ile kamyonette yolcu olarak bulunan Naci Güzel yaşamını yitirdi, Nusret Güzel de yaralandı. Kamyonetten düşen bir büyükbaş hayvan da telef oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı Nusret Güzel, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan cesetler ise savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morga götürüldü.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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