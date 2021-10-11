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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar'da feci kaza, 3 ölü (1)

İHA

Afyonkarahisar'da feci kaza, 3 ölü (1)

Afyonkarahisar'ın İşcehisar ilçesi Çatağıl köyünde, öğrencileri taşıyan okul servisinin kontrolden çıkarak çevredeki ormanlık alanda ağaçlara çarparak adeta ikiyi bölündü. Meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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