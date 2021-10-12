Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) “İrem Derici’nin patatesi hazır, alması için köyümüze bekliyoruz” Beyköy Muhtarı Ahmet Devrim İrem Derici’yi köylerine davet etti Muhtarın başlattığı kampanya sonucunda sigarayı bırakanlar patateslerine kavuştu Beyköy Mahallesi Muhtarı Ahmet Devrim: "Bakkallarımız günlük ortalama 3 bin lira gibi bir sigara satışımız oluyor, 90 bin lira aylık sigaraya giderimiz var" “Halkımızın sigarayı bırakmasını istiyoruz”

İHA

(ÖZEL) “İrem Derici’nin patatesi hazır, alması için köyümüze bekliyoruz” Beyköy Muhtarı Ahmet Devrim İrem Derici’yi köylerine davet etti Muhtarın başlattığı kampanya sonucunda sigarayı bırakanlar patateslerine kavuştu Beyköy Mahallesi Muhtarı Ahmet Devrim: "Bakkallarımız günlük ortalama 3 bin lira gibi bir sigara satışımız oluyor, 90 bin lira aylık sigaraya giderimiz var" “Halkımızın sigarayı bırakmasını istiyoruz”

– Afyonkarahisar’da Beyköy Mahallesi Muhtarlığı tarafından başlatılan patates ödüllü sigarayı bırakma kampanyasında sona gelinirken, Muhtar Ahmet Devrim, kampanyayı sosyal medya hesabından duyurarak katkı sağlayan İrem Derici’ye seslendi ve patatesini alması için Beyköy’e davet etti.
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Beyköy Mahallesi Muhtarlığı, geçtiğimiz Ocak ayında ödüllü bir sigara bırakma kampanyası başlatmıştı. Muhtar Ahmet Devrim tarafından başlatılan kampanya sonucunda sigarayı bırakanların başta patates olmak üzere çeşitli yöresel yiyecekler ile ödüllendirileceği duyurulmuştu. Ünlü şarkıcı İrem Derici de sosyal medya hesabından kampanyayı ‘19 saati geride bıraktık’ notuyla paylaşmıştı. Kampanyaya katılan vatandaşların patateslerinin teslim edildiğini belirten Muhtar Ahmet Devrim, İrem Derici’yi de ödülünü almak üzere Beyköy’e davet etti.

“Köyümüzde sigara satışı günlük 3 bin lira idi”
Kampanyanın son ayağına geldiklerini söyleyen Beyköy Mahallesi Muhtarı Ahmet Devrim, “Kampanyamıza Ocak ayından bugüne kadar 1520 kişilik katılım oldu. Kendi mahsullerimizden hediye amaçlı sadece sigaranın zararlarını topluma yansıtmak amacıyla bir kampanya düzenledik, katılımlarımız oldu, daha devam edecek inşallah. Bakkallarımız günlük ortalama 3 bin lira gibi bir sigara satışımız oluyor, 90 bin lira aylık sigaraya giderimiz var. Vatandaşların maddi manevi zararı olan sigarayı bırakmalarını tavsiye ediyoruz. Halkımızın sigarayı bırakmasını istiyoruz. Gençlerimizin de bırakmasını ve başlamamasını istiyoruz” dedi.

“Kampanyaya katılan vatandaşlarımıza patatesleri evlerine kadar dağıttık”
Kampanyaya katılan, ancak işlerinden dolayı muhtarlığa gelemeyen vatandaşların patateslerinin evlerine teslim edildiğini aktaran Muhtar Ahmet Devrim, “Kötü alışkanlıklardan vatandaşlarımızı uzaklaştırmak için çeşitli kampanyalar düzenleyeceğiz, bu vesile ile belediye başkanlarımıza, muhtarlarımıza seslenerek bulunduğu bölgede vatandaşlarımıza seslenmelerini ve bu konularda öncü olmalarını istiyoruz” diye konuştu.

“İrem Derici’yi patatesini alması için köyümüze davet ediyoruz”
Sosyal medyadan sigarayı bırakma kampanyasını duyurarak destek veren ünlü şarkıcı İrem Derici’ye seslenen Muhtar Devrim, “İrem Derici’nin patatesi hazır, alması için köyümüze davet ediyoruz. Adres verirse adresine de ulaştırırız” diyerek kampanyaya katıldığı için kendisine teşekkür etti.

“Kampanya için Beyköy Muhtarına teşekkür ederiz”
Mahalle sakinlerinden Ahmet Kök isimli vatandaş, Beyköy Mahallesi Muhtarı Ahmet Devrim’e böyle bir kampanya düzenlediği için teşekkür ederken, “Muhtarımız bu kampanyayı düzenledi, biz de kampanyaya dâhil olduk. Kendisine teşekkür ederim. Beyköy halkımızdan ve sigara içen tüm vatandaşlarımızdan sigarayı bırakmalarını istiyoruz” dedi.

“Muhtarımızın teşviki ile sigarayı bıraktım”
Tuğrul Sak isimli bir diğer mahalle sakini ise, “Benim sigarayı bırakmam muhtarımızın teşviki sayesinde oldu. Kendisine çok teşekkür ederim, diğer vatandaşlarımızdan da bu kötü alışkanlıklardan vazgeçmesini tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FETÖ’nün askeri şahıslar sorumlusu yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ’nün askeri şahıslar sorumlusu yakalandı
Hayal kurdukları sınıf sıraları musalla taşları oldu Okul yolunda ölen 5 öğrencinin cenazeleri sıralar üzerinde sonsuzluğa uğurlandı Yan yana okudular, birlikte öldüler ve yan yana gömüldüler
YEREL HABERLER Hayal kurdukları sınıf sıraları musalla taşları ...
Afyon'daki kahreden kazada hayatını kaybeden öğrenciler için toplu cenaze namazı
YEREL HABERLER Afyon'daki kahreden kazada hayatını kaybeden ...
Koşup kazayı haber veren çocuğun kardeşi de kazada hayatını kaybetmiş Kazaya ilk müdahaleyi gerçekleştiren gördü tanığı yaşanan dehşeti anlattı: “Ölen çocuğun kardeşi ‘bu kardeşim dedi’ ama biz bilmiyorduk”
YEREL HABERLER Koşup kazayı haber veren çocuğun kardeşi de kazada ...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 'Zam' açıklaması “Son 50 yılın en yüksek zammını gerçekleştirdik” “Sosyal devlet uygulamalarından vazgeçmeden Türkiye’yi büyütmek mümkündür” “Türkiye içine kapansın, tam kapanma olsun diyenler aslında Türk ekonomisinin batmasını isteyenler”
YEREL HABERLER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den ...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: “Asgari ücret bir sosyal adalet mekanizması olarak işleyecektir” “Örgütsüz çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız”
YEREL HABERLER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat ...
1 okul 5 acı 5 öğrencinin öldüğü, 5’nin de yaralandığı olayda, çocukların eğitim gördüğü okulda yasa var Enkaz kaldırma çalışmalarını endişeli gözlerle izlediler
YEREL HABERLER 1 okul 5 acı 5 öğrencinin öldüğü, 5’nin de ...
Şuhut Vakfı'ndan Strateji Belirleme Ortak Akıl Toplantısı
YEREL HABERLER Şuhut Vakfı'ndan Strateji Belirleme Ortak Akıl ...
Afyon'daki kazada ilginç detay Ölüm minibüsünden yaralı çıkan öğrenci 800 metre yürüyüp kazayı haber verdi 5 öğrencinin öldüğü servis aracı faciasında, 5 öğrenci de yaralandı Evlatlarının cesetlerini gören aileleri kimse sakinleştiremedi Kazada ölen ve yaralananların isimleri belli oldu
YEREL HABERLER Afyon'daki kazada ilginç detay Ölüm minibüsünden ...
Afyonkarahisar'da feci kaza, ölü sayısı 5'e yükseldi (2)
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da feci kaza, ölü sayısı 5'e yükseldi ...
Afyonkarahisar'da feci kaza, 3 ölü (1)
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da feci kaza, 3 ölü (1)
Afyonkarahisar’da suç makineleri yakalandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da suç makineleri yakalandı
FETÖ'den 5 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ'den 5 yıl hapis cezası ile aranan zanlı ...
Afyonkarahisar'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Otomobille patinaj çekip, drift atan ehliyetsiz gence 12 bin 96 TL ceza Drift atan ehliyetsiz sürücü bir de o anları sosyal medyada paylaşınca ceza yedi
YEREL HABERLER Otomobille patinaj çekip, drift atan ehliyetsiz gence ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.