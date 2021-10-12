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Kazada ölen 5 çocuğa okullarında vefasızlık Çocukların eğitim öğretim gördüğü okulda vefat eden çocuklar ilk gün unutuldu Okulda herhangi bir tören yapılmadı, görevliler görüntü alan muhabirlere tepki gösterip okul balkonunda çay içti

İHA

Kazada ölen 5 çocuğa okullarında vefasızlık Çocukların eğitim öğretim gördüğü okulda vefat eden çocuklar ilk gün unutuldu Okulda herhangi bir tören yapılmadı, görevliler görüntü alan muhabirlere tepki gösterip okul balkonunda çay içti

Afyonkarahisar’da servis aracının devrilmesi sonucu 2’si kardeş olmak üzere 5 öğrencinin öldüğü olayın ardından çocukların eğitim öğretim gördüğü okulda herhangi bir tören yapılmaması dikkat çekti. Görüntü almak isteyen gazetecilere tepki gösteren okul görevlileri ise okul balkonunda çay içerken görüntülendi.
İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde dün meydana gelen kazada, bölgedeki köylerden aldığı öğrencileri Alanyurt Köyü Ortaokulu'na getiren Adalettin T. (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı Ford Transit marka servis minibüsü henüz belirlenemeyen bir sebepten yoldan çıktı. Çatağıl köyü çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki ormanlık alana girip ağaçlara çarparak durabildi. Kazada parçalanan minibüsteki 10 öğrenci araçtan dışarı fırladı. Korkunç kazada İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11) hayatını kaybederken, Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10), Yağmur Duran (11) ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 5 çocuk dün toprağa verildi.
Okulda istenilmeyen görüntüler
Kazanın ardından Alanyurt Ortakulu’nda eğitim ve öğretime devam edilirken, vefat eden çocuklar için okulda herhangi bir tören yapılmadı. Okul görevlileri ve öğretmenler, gazetecilerin okula girmesine engel olurken, ismi öğrenilmeyen bir okul görevlisi ise binanın kapısını kilitleyerek basın mensuplarını içeri almadı. Okul görevlisi ve öğretmenlerin balkonda çay içerken görüntülendiği olayda, öğrenci sayısının önceki günlere göre az olması ise dikkatlerden kaçmadı.

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