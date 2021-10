Türkiye’nin değil dünyanın en iyi 3. oteli bakın hangi şehirde İkbal Thermal Hotel ve SPA dünyanın en iyi 3. oteli ünvanlıyla Afyonkarahisar’ın gurur oldu İkbal Thermal Hotel ve SPA dünyanın en prestijli ve saygın rakiplerini geri bırakıp büyük bir başarıya imza attı

Dünyanın en fazla takip edilen seyahat ve yaşam stili dergilerinden Condé Nast Traveler’ın prestijli okur değerlendirmesi olarak nitelendirilen ‘Okur Seyahat Ödülleri 2021’ sıralamasında ‘Dünyanın En İyi Otelleri’ listesi açıklanırken, İkbal Thermal Hotel ve SPA, ‘En İyi Spa Resort’ ve ‘Destinasyon Spa Resort’, kategorilerinde dünya 3’ncüsü oldu.

İkbal Thermal Hotel & SPA uluslararası platformda en prestijli seyahat dergilerinden biri kabul edilen Condé Nast Traveller’ın okuyucuları tarafından belirlenen ‘En İyiler’ listesinde yer aldı. New York merkezli Dünyaca prestijli, lüks seyahat konusunda otorite sayılan, ayda 5,6 milyon üzerinde uluslararası okuyucuya sahip, gezginlerin kılavuzu ve ilham kaynağı olan seyahat ve yaşam stili dergisi Condé Nast Traveler okurları, bu ödül için geçtiğimiz 12 ay boyunca ziyaret ettikleri yerleri bizzat oyladılar. Dergi, turizm ve iş dünyasının en iyilerini belirlemek amacıyla 1988’den bu yana şehirler, havayolu şirketleri, seyahat ve gemi acentaları ve oteller kategorilerinde dünyanın en iyilerini belirleyerek seyahat dünyasına yön veriyor. Dünyanın en önemli seyahat dergilerinden Condé Nast Traveller’ın global edisyonunun okurları, İkbal Thermal Hotel & SPA’yı ‘2021 Okur Seyahat Ödülleri’nde dünyanın en iyi otelleri arasında oyladı. İkbal Thermal Hotel & SPA, ‘En İyi Spa Resort’ ve ‘Destinasyon Spa Resort’ kategorilerinde pek çok saygın rakibini geride bırakarak Dünya’da 3.ncü oldu. Aynı zamanda bu kategorilerde ülkemizi temsil eden tek otel oldu.



“Ziyaretçilerimiz bu yıl Afyonkarahisar’ı yüksek oranda tercih etti”

İkbal Thermal Hotel & SPA Genel Müdürü Ali Gümüşhan, sağladıkları başarı ile hem kuruluşları hem de Afyonkarahisar adına gurur duyduklarını belirtti. Gümüşhan, “Termalin ve lezzetin şehri Afyonkarahisar 2021 yılı Turizm sezonunda da pandemi olması nedeniyle yine de istediğimiz sayılara ve rakamlara ulaştı. Burada en büyük etkenin geçen yıl pandemiden dolayı gelemeyen ziyaretçilerin bu yıl Afyonkarahisar’ı yüksek oranda tercih etmeleri. Aynı zamanda yabancı misafirlerimizin konaklamaları da oldu. Afyonkarahisar termalin ve lezzetin başkenti ve sporunda aynı zamanda başkentidir. Afyon kendinden hem ulusal hem de uluslararası arenada söz ettirmeye devam ediyor” dedi.



“Afyonkarahisar adından söz ettiriyor”

Gümüşhan, listenin geniş bir okuyucu kitlesine sahip saygın bir kuruluş tarafından hazırlandığına dikkat çekerek, “Bu yıl Afyonkarahisar’daki İkbal Termal Otel Condé Nast ödülleri Amerika merkezleri ay da yaklaşık 56 milyon kişilik bir okuyucu kitlesi var. Bunun okuyucularının ve gezginlerinin yapmış oldukları değerlendirmede İkbal Termal Otel en iyi dünyada ‘Spa Resort ile Destinasyon Spa Resort’ ödülünü layık görüldü. İki ödül birden aldı. Türkiye’den bu ödüle farklı kategorilerde layık görülen 13 otel var. Bu ne anlama geliyor? Afyonkarahisar’ın hem uluslararası anlamda web sitelerinde yayınlandığında kendinden, adından söz ettiriyor hem de bu prestijli yerlerde ismi geçiyor. Okuyucuların ilgisini çekiyor ve bir süre sonraki merak uyandırıp Afyonkarahisar’a hem dinlenme hem termal amaçlı geliyorlar” diye konuştu.



“Spa Resort ve Destinasyon Spa Resort kategorisinde dünya üçüncüsü olduk”

İkbal Otel Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Kırımlıoğlu ise Condé Nast Traveler’in bu yıl 34. yılı olarak okuyucu ödüllerini oyladığını kaydetti. Kırımlıoğlu, “Bu okuyucu ödülleri her yıl yapılmaktadır. Bu sene de İkbal Termal Otel olarak biz dünya üçüncüsü olarak Spa Resort ve Destinasyon Spa Resort kategorisinde dünya üçüncüsü olduk. Geçen sene de bu oylamaya girmiştik. Geçen yıl dördüncü seçilmiştik. Condé Nast Traveler’ın dünyada saygın ve otoriter sahibi bir seyahat dergisidir. New York merkezli İngiltere, Ortadoğu, Hindistan gibi merkeziler de ofisleri bulunuyor. Bu dergide uluslararası platformda İkbal Termal Otel olarak ve Afyonkarahisar olarak yer almaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi.



“Afyonkarahisar’dan İkbal Otel olarak yer almaktayız, Türkiye’yi temsil ediyoruz”

Listeye Türkiye’den 13 otelin girdiğini ve bu oteller arasında İkmal Termal’in dünya 3. olduğunu vurgulayan Kırımlıoğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Otelimiz toplamda 286 odaya sahip. Spa merkezi ve wennes merkezinden oluşmaktadır. Spa merkezimiz 3 katogoriye ayrılıyor. Baylara özel, bayanlara özel ve bay, bayan karışık şeklinde kullanıma sahip. Condé Nast Traveler’ın oylamasında misafir memnuniyeti çok önemli. Çünkü burada konaklayan misafirler ve Condé Nast okuyucusu olan misafirlerimiz oylamaya katıldı. Bu sayede listeye girmeyi başardık. Türkiye’den toplamda 13 otel bu listeye girdi. Biz listede sadece Afyonkarahisar’dan İkbal Otel olarak yer almaktayız, Türkiye’yi temsil ediyoruz. Bununla da gurur duyuyoruz.

