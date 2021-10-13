Şuhut'ta sağanak yağış etkili oldu

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ilçe genelinde sağanak yağış etkili oldu.

Yağmur hayatı olumsuz etkilerken, uzun süren kuraklık sonrası ise çiftçiler tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. İlçe genelini etkisi altına alan sağanak yağış dolayısıyla vatandaşlar yağmurdan ıslanmamak için kapalı alanlara sığındı.

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