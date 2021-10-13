Şuhut Kadın Kültür Evinden piknik etkinliği

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kadın Kültür Evi tarafından sosyal faaliyetler kapsamında Şuhut İlçe Kaymakamlığı koordinasyonu ile Şehit İbrahim Imış Mesire Alanında piknik etkinliği düzenlendi.

Piknik etkinliğine, Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Şuhut Kadın Kültür Evi yönetici ve personelleri ile birlikte çok sayıda ilçe merkez ve köy muhtar eşleri katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen piknik, etkinliğe katılan kadınlar birbirleriyle kaynaşarak eğlence dolu anlar yaşadı. Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, etkinliğe katılan kadınlarla birlikte bir süre ayaküstü hasbihal etti.

Şehit İbrahim Imış Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinlik, günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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