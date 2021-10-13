Afgan göçmenlerin 800 dolarla başlayan umut yolculuğu Afyonkarahisar’da bitti Afyonkarahisar’da yakalanan Afgan göçmen olayının detayları ortaya çıktı

Afyonkarahisar’da yakalanan 5 Afgan göçmen olayının detayları ortaya çıkarken, göçmenlerin İran’daki insan kaçakçılarına kişi başı 800 dolar verdikleri ve Van’dan Türkiye’ye giriş yaptıkları öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin ilçe girişi Akcan Parkı civarında oluşturulan kontrol noktasında uygulama yapan polis ekipleri ardı ardına giden 26 AEF 115 ve 11 TE 557 plakalı araçların durumundan şüphelenerek araçları durdurdu. Araçtaki şahısların kimlik sorgulamalarını yapan polis ekipleri N.M, A.S, A.R., M.K. ve A.R, isimli şahısın Afganistan uyruklu olduklarını ve yurda kaçak yollardan giriş yaptıklarını belirledi. Şahıslarla birlikte araçta bulunan ve Türk vatandaşı olan E.K., M.Ş.K., C.K. ve M.İ., isimli şahısları gözaltına aldı. Yakalanan şahıslardan Afganistan uyruklu olanlar kaçaklar işlemlerinin ardından Afyonkarahisar İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı ile suçlanan Türk vatandaşları ise adliyeye sevk edildi. Çeşitli suçlardan bazılarının sabıklarının da olduğu belirlenen şahısları çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Afgan uyruklu vatandaşların mahkemede verdiği ifadelerinde ise “Yakalanmadan 10 gün önce kaçak yollarla Türkiye’ye girdik ve İran’daki tanıdıklarımıza bizi Türkiye ye sokmaları için para verdik. Türkiye’ye geçince bir araç alarak parayı İran’daki şahsa teslim ettik. Ardından Van’dan bindik bunlara yolda 34 araç değiştirerek geldik” dedikleri belirlendi.

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