Şuhut Kadın Kültür Evi'nden Frigya gezisi

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kadın Kültür Evi katılımcı kadınları, Ayazini ve Emre Gölü'nü gezerek buradaki tarihi destansı alanlarla ilgili bilgiler edindi.

Şuhut Kaymakamlığı'nın katkılarıyla Frigya’da keyifli bir gün geçiren katılımcılar 3 bin yıllık tarihin izlerine tanıklık ettiler. Ayazini’ni Frigya Rehberi ve Tanıtım Sorumlusu Şeyma Nur Çiçek eşliğinde gezen Şuhutlu Kadın Kültür Evi katılımcıları gezilerinin sonunda İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu ile görüşerek gün anısına fotoğraf çektirdiler. Koyuncu Şuhut'lu kadınların Ayazini’ne ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Katılımcılar gezilerine Emre Gölü’nde tekne turu yaparak son verdiler. Şuhut Kadın Kültür Evi katılımcıları Ayazini Kadın Kültür Market’i de gezerek satılan ürünleri gözlemlediler.

Gezdikleri yerlerde fotoğraf çektirerek gezilerini ölümsüzleştiren Şuhutlu Kadınlar Ayazini ve Kadın Kültür Evleri projeleri nedeniyle Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’e teşekkür ettiler.

Geziyi değerlendiren Fadime Akar Ayazini, Emre Gölü’nü Şuhutlu hemşerileriyle gezmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “Kadın Kültür Evleri’nin mimarları Valimiz Gökmen Çiçek ve saygıdeğer eşleri Sümeyra Çiçek’e ne kadar teşekkür etsek azdır. Ayazini’nin tarihi değerlerinin ortaya çıkarılarak turizme kazandırılması da ilimiz açısından çok önemli. Bu önemli kazanım için de yine Valimiz Gökmen Çiçek’e minnettarız. Şuhutlu kadınlarımızla tarihe tanıklık ettik. İnşallah başka faaliyetlerde yeniden buluşuruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.