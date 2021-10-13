Afyonkarahisar’da uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar polisi tarafından yapılan operasyonla uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen; Özkan D. ve Muzaffer A. isimli şahısların Fakıpaşa Mahallesinde bulunan adresinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 8 fişek satışa hazır toplam 4,62 gram metamfetamin maddesi, 17 adet uyuşturucu maddeye alternatif olarak kullanılan sentetik ecza maddesi ve2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

İki kişinin uyuşturucu madde ticareti yapma suçu kapsamında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındığı bildirildi.

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