Vali Çiçek, acılı aileleri ve hayatını kaybeden 5 öğrencinin mezarını ziyaret etti

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden 5 öğrencinin ailelerini ziyaret etti.

Geçtiğimiz pazartesi sabahı öğrencileri taşıyan servis aracının kaza yapması sonucu 5 öğrenci yaşamını yitirerek toprağa verilmişti. Vali Gökmen Çiçek beraberindeki İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ile birlikte hayatlarını kaybeden ve yaralanan öğrencilerin İscehisar ilçesi Çatağıl köyündeki acılı ailelerini ziyaret etti. Çiçek ve Temiz, daha sonra kazada hayatlarını kaybeden öğrencilerin mezarlarını da ziyaret etti.

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