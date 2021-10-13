Şuhut OSB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı

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Afyonkarahisar Şuhut Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetim kurulu toplantısı Kaymakam Lokman Düzgün başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Kaymakam Düzgün’ün yanı sıra OSB Yetkilisi Erol Ünsoy ve İGM Üyesi Umut Eroğlu eşlik etti. Toplantıda, Kaymakam Düzgün ve katılımcılar bir süre sohbet ederek gündem maddelerinin değerlendirilmesinin ardından karara bağladı.

Toplantı günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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