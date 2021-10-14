Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltın alındı

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Afyonkarahisar’da polis tarafından torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Operasyon, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Erenler Mahallesi’nde uyuşturucu satılı yapılacağı yönünde istihbarat alan ekipler harekete geçti. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu 11 AAV 890 plakalı otomobili mahalle girişinde durduran ekipler araçta yaptıkları aramada 19,03 gram metamfetamin ele geçirdi. Operasyonda polis ayrıca araç içerisinde bulunan Görkem K., (29), Ramazan K., (32) ile ismi açıklanmayan 15 yaşındaki bir kişiyi gözaltına aldı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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