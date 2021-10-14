Şuhut'ta okul servis ve ticari araç şoförlerine eğitim semineri

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Şuhut Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yetkilileri tarafından okul servis araçları ve ticari araç sürücülerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Şuhut Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen eğitim seminerine, Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, trafik personelleri, okul servis araç sürücüleri ile birlikte ticari araç sürücüleri katıldı. Yetkililer tarafından katılımcılara yönelik trafik eğitimi verilerek trafik kuralları ilgili eğitim semineri verildi.

Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, eğitim seminerinde yapmış olduğu açıklamalarda, "Geleceğimizin teminatı ve umudu olan öğrencilerimiz siz servis şoförlerine emanettir. Yavrularımızı okul ve evlerine güvenli bir şekilde taşıyıp, güvenli bir şekilde teslim etme konusunda sizlere güveniyoruz" ifadelerine yer verdi.

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