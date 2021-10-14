(ÖZEL) Önce kendisi kilo verdi sonra kilo vermek isteyenlere umut oldu Yaklaşık sekiz ayda 99 kilodan 67 kiloya düşen ev hanımı sonrasında bakın ne yaptı

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

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Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde yaşayan ve şeker hastalığı başta olmak üzere çeşitli hastalıklardan dolayı kullandığı ilaçlar nedeniyle aşırı derecede kilo alan kadının başvurduğu diyetisyen sayesinde hayatı değişti. 43 yaşındaki kadın önce kendisi 32 kilo verdi ardından kurduğu yaşam koçluğu merkezi ile kilo vermek isteyenlerin umudu oldu.

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