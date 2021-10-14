Afyonkarahisar’ın lezzetleri bu festivalle görücüye çıktı

Gastro Afyon 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali protokol üyeleri ve katılımcıların kortej yürüyüşü ile başlarken Afyonkarahisar’ın lezzetleri açılan statlarla tanıtıldı.

Festival açılışı öncesi bir konuşma yapan Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar’ın UNESCO Gastronomi unvanı alabilmek için çok mücadele ettiğini belirterek, “Bugün şöyle bir hikâyenin kahramanı olmak isterdim. Bu şehir UNESCO Gastronomi unvanı alabilmek için çok mücadele etti. Bu unvanı kazandıran vali olmak isterdim. Fakat bu hikâyenin kahramanı ben değilim. Bir önceki Valimize, Belediye Başkanımıza ve şu anki Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Bu unvanı her zaman en önde tuttular. Biz zaman zaman yalnız bıraktık ama tek başına bu işi başarıyla götürüyor. Gastronomi farklı bir dünya. Bende Afyonkarahisar’da bu unvana ve bu dünyaya alışıyor ve öğrenmeye çalışıyorum. Bundan sonraki süreçte de elimden gelen desteği vermeye devam edeceğim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri stantları ziyaret etti. Stantlarda Afyonkarahisar’ın keşkeği, sucuk kebabı, patlıcan kebabı, çullama köftesi gibi bir çok tescilli ürünü misafirlere Vali Gökmen çiçek tarafından ikram edildi.

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