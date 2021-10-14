Afyonkarahisar’da 9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

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Afyonkarahisar İhsaniye ilçesinde bulunan bir ortaokulda 9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Olay, Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl Beldesi’nde bulunan İmam Hatip Ortaokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre öğle yemeğinin ardından bir tepsi sigara böreği yiyen V.T. (12), G.T. (11), R.Y. (10), A.M.O. (13), R.K. (13), Y.Ö. (11), A.E.O. (11), İ.C.O. (11), Y.A. (11), 9 öğrenci mide bulantısı ile hastaneye başvurdu. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Üniversitesi hastanesine başvuran öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Öte yandan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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