(Özel) ABD'li turist tescilli lezzet Şuhut keşkeğine hayran kaldı Şuhut keşkeğini deneyimleyen ABD'li turistten övgü dolu sözler ABD'li turist Aaron Smith: "Bunu yemek sanki uzaklarda bir dağ manzarasına bakıyormuş gibi hissettirdi"

Afyonkarahisar’da, gerçekleştirilen yemek festivaline katılmak için kente gelen ve şehrin ülke genelinde ün salan damak çatlatan lezzeti keşkekten yiyen Amerikalı Aaron Smith, çok beğendiği yemeği Amerika’ya döndüğünde herkese önereceğini kaydederek, “Bunu yemek sanki uzaklarda bir dağ manzarasına bakıyormuş gibi hissettirdi” dedi.

Afyonkarahisar fuar alanında düzenlenen Gastro Afyon 2020 13. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali’nde Şuhut ilçesinin tescilli yöresel yemeği olan keşkeğe ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'nin çeşitli illerinden etkinliğe katılan Şanlıurfa, Diyarbakır ve İzmirli gastro şefleri köy fırınına akşam konulan ve sabah kahvaltıda vatandaşların tercihi olan tescilli Şuhut keşkeğinin damaklarda bıraktığı eşsiz lezzetinden övgüyle bahsetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.