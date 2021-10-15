Afyonkarahisar’da 155 genç hafız belgesini aldı

Afyonkarahisar İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 155 öğrenci düzenlenen törenle belgesini aldı.

Düzenlenen törene Diyanet İşler Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, il, ilçe müftüleri, aileler ve genç hafızlar katıldı. Törende Kur'anı Kerim okunup dualar edildi. İl Müftüsü Sinan Kazancı, yaptığı açıklamada, hafızlığın önemini anlatarak “Salar Fatih, İsmail Köy ve Sahipata erkek Kur'an kurslarımızdan mezun olan 155 öğrencimizin hafızımın hafızlık icazet törenine hoş geldiniz. Kur'anı Kerim Allah tarafından 15 asır önce insanlığın hem dünya hem de ahiret saadetini sağlamak onları huzur ve mutluluğa ulaştıracak yolları göstermek üzere 23 yıla yakın bir zaman diliminde Peygamberimiz Muhammet Mustafa (sav) efendimize Cebrail vasıtasıyla vahy edilmiş, efendimiz tarafından da bizlere tebliğ edilmiş ilahi bir mesajdır. Rahmet kaynağı ve iki cihan saadetinin anahtarı olarak bu ilahi kitap ilk günden itibaren hem yazılarak hem de ezberlenerek muhafaza edilmiştir. Baştan sona kadar hiçbir harfi ve kelimesi atlanmadan ezberlenen tek kitap olup onu ezberleyenlere de hafız denir. Hafızlık ise Allah’ın bazı kullarına bahşettiği en büyük lütuftur.”

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen de, Kuranı Kerim okunmasının ve anlaşılmasının önemini anlattı. İşliyen, "Kur'anı Kerimi okuyup, anlamalıyız ve ona göre yaşayıp başkalarına da öğretmeliyiz.” dedi.

Konuşmaların ardından genç hafızlara protokol tarafından belgeleri takdim edildi.

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