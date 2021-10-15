Kazada yaşamını yitiren 5 öğrenci dualarla anıldı

Afyonkarahisar’da servis aracının devrildiği ve 5 öğrencinin öldüğü, 5’inin de yaralandığı kazanın ardından köyde hayatını kaybeden öğrenciler için Kur’anı Kerim tilaveti ve Mevlidi Şerif okutuldu.



İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde meydana gelen korkunç kazada, İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11) hayatını kaybetmişti. Hayıtını kaybeden öğrencilerin ailelerin acısı köyde hissedilirken, onlar için bugün kapalı olan Çatağıl İlkokulu bahçesinde Mevlidi Şerif programı düzenlendi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ile bazı protokol üyeleri katıldı. Cuma namazı sonrası düzenlenen program Kuran’ı Kerim tilavetinin ardından Mevlidi Şerif okutulması ve 5 öğrenci için duaların edilmesiyle son buldu.

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