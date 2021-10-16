Kaymakam Bilici: “Bölgede üretim yapan tüm fabrikaların yörenin istihdam için çok değerli”

Afyonkarahisar Kaymakamı Osman Bilici, bölgede üretim yapan tüm fabrikaların yörenin istihdam için çok değerli olduğunu ifade ederek, tesislerin alt yapı ve diğer ihtiyaçlar için de koordineli çalışarak çözümü kavuşturulacağını kaydetti.

Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yeni yönetim kurulunun ilk toplantısı, Kaymakam Bilici başkanlığında yapıldı. Kaymakamlık makamında gerçekleşen toplantıya Kaymakam Bilici’ nin yanı sıra OSB Yönetim Kurulu üyeleri Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, Alper Yılmazer, Cengiz Demirkapu ve Mustafa Özdikmen katıldı. İlk olarak OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı için yapılan oylamada, Kaymakam Osman Bilici, toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliği ile OSB’ nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

OSB’nin fiziki koşulları hakkında da bilgilerin paylaşıldığı toplantıda, önemli ihtiyaçların giderilmesi ve OSB’de yapılması gereken çalışmalar ele alındı. Kaymakam Bilici, OSB’de üretim yapan tüm fabrikaların bölgemizdeki istihdam için çok değerli olduğunu ifade etti. OSB’nin alt yapı koşullarının daha iyi olması için çalışmaların ivedilikle başlatılacağını söyleyen Kaymakam Bilici, alt yapı ve diğer ihtiyaçlar için de koordineli çalışarak sorunları çözüme kavuşturacaklarını belirtti.

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