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İki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı Kazayı telsizden duyan kaymakam soluğu olay yerinde aldı

İHA

İki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı Kazayı telsizden duyan kaymakam soluğu olay yerinde aldı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. Kazanın ardından telsizden olayı duyan Kaymakam Taner Bolat ise olay yerine gelerek jandarmadan bilgi aldı.
Kaza, Bolvadin ilçesi Hamidiye Köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A., yönetiminden 06 BYC 631 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü karşı yönden gelen Ü.G.’nin kullandığı 03 VZ 145 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda 112 Acil servis ve jandarma ekibi sevk edilirken, ekipler kazada yaralanan sürücüleri ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza sonrası olayı telsizden duyan Kaymakam Bolat ise bölgeye gelerek jandarma ekiplerinden kazaya ilişkin bilgi aldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatılırken, kaza nedeniyle yaklaşık 15 dakika ulaşıma kapalı kalan köy yolu araçların ortadan kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

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