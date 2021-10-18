Afyonkarahisar’da toprağa gömülü halde ceset bulundu

Afyonkarahisar'da bugün sabah saatlerinde karşı toprağa gömülü halde bir ceset bulundu.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Burhaniye köyü çıkışında boş bir arazide hayvan otlatan yabancı uyruklu bir vatandaş toprağa gömülü halde bir kişinin cesedinin olduğunu fark etti. Durumun jandarmaya haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler kepçe yardımı ile cesedi toprağın atlından çıkararak otopsi yapılmak Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürdü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.