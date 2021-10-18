Yazılım ve tasarım atölyesinin açılışı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yazılım ve tasarım atölyesinin açılışı yapıldı

İHA

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Türk Telekom Fen Lisesi TeknoKent Sandıklı yazılım ve tasarım atölyesi açılışı yapıldı.

Yazılım ve tasarım atölyesinin açılışı yapıldı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Türk Telekom Fen Lisesi TeknoKent Sandıklı yazılım ve tasarım atölyesi açılışı yapıldı.
İş insanları Çetin Pancar ve Yavuz Kocaşaban tarafından Türk Telekom Fen Lisesine kazandırılan Yazılım ve Tasarım atölyesinin açılış programı okulun çok amaçlı salonunda gerçekleştirildi. Açılış programına katılan Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, gelişmiş ülkelerinin başarısının okullardaki eğitim seviyesi olduğunu ifade etti.
Ülkemizde yoğun bir nüfusun yanında öğrenci sayısının da oldukça fazla olduğunu ifade eden Kaymakam Tortop, “Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılmış bir yatırımdır. Bu tür yatırımlar hiçbir zaman boşa yapılmamış demektir. Çocuklarımızın eğitim kalitesinin artırılması ülkemizin refah seviyesini artırmaya eşdeğerdir. Öğrencilerimize bu imkanı sağlayan ve okulumuza bu atölyeyi kazandıran değerli iş insanlarına teşekkür ediyorum” dedi.
Okuldaki atölyenin hem okuldaki öğrencilere hem de ilçedeki bütün öğrencilere hizmet vereceğini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, “Atölyemizin öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum öğrencilerimiz burada robotik kodlama, yazılım ve tasarım, grafik tasarım alanlarında etkinlik ve uygulamalar yapacak. İlçedeki bütün öğrenciler bu atölyeden faydalanabilecekler. Bu imkanı öğrencilerimize sunan değerli iş insanlarına teşekkür ediyor ve diğer iş insanlarımızı da bu tür eğitime destek kampanyasına davet ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından okula kazandırdıkları yazılım ve tasarım atölyesi plaket takdim edildi.
Protokol üyeleri tarafından kurdelesi kesilen atölyenin açılışı gerçekleştirildi.
Programa Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt, Türk Telekom Fen Lisesi okul Müdürü Recep Çetin, iş insanları Çetin Pancar, Yavuz Kocaşaban, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü'nden ruh sağlığı eğitimi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü'nden ruh sağlığı ...
Vahşice öldürülerek toprağa gömülen cesedin kafatasını çoban gördü 3 ay 10 gündür aranan şahısın cesedi toprağa gömülü vaziyette bulundu
YEREL HABERLER Vahşice öldürülerek toprağa gömülen cesedin ...
Afyonkarahisar’da toprağa gömülü halde ceset bulundu
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da toprağa gömülü halde ceset bulundu
Kışın termal oteller daha çok tercih ediliyor Havaların soğumasıyla tatilciler Afyonkarahisar’daki termal otelleri dolduruyor Afyonkarahisar Gazlıgöl Havzası Turizm İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı ve Özgül Termal Genel Müdürü Süleyman Çınaroğlu: “Hem şifa bulur, hem de tatil yapmış olursunuz”
YEREL HABERLER Kışın termal oteller daha çok tercih ...
Vali Gökmen Çiçek: “Frigya’yı herkese duyuracağız”
YEREL HABERLER Vali Gökmen Çiçek: “Frigya’yı herkese duyuracağız”
Bolvadin polisinden huzur denetimi Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı
YEREL HABERLER Bolvadin polisinden huzur denetimi Kurallara uymayan ...
Afyonkarahisar'da Mevlit Kandili huşu içerisinde idrak edildi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da Mevlit Kandili huşu içerisinde ...
TFF 2. Lig: Afyonspor: 1 - Adıyaman FK: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Afyonspor: 1 - Adıyaman FK: 0
Vali Çiçek: “Hayallerimiz bir bir oluyor”
YEREL HABERLER Vali Çiçek: “Hayallerimiz bir bir oluyor”
Büyükelçiler’den Vali Gökmen Çiçek’e ziyaret
YEREL HABERLER Büyükelçiler’den Vali Gökmen Çiçek’e ziyaret
Çocuklara silahlarla ateş ettiren 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Çocuklara silahlarla ateş ettiren 2 kişi gözaltına ...
İki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı Kazayı telsizden duyan kaymakam soluğu olay yerinde aldı
YEREL HABERLER İki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler ...
Vali, görme engelli bireylerin sorunlarını gözüne taktığı bandajla yürüyerek gördü Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek görme engelli bireylere söz verdi: “Denetimler arttırılacak” “Afyonkarahisar ilçe ve köylerinde ne gerekiyorsa yapılacak”
YEREL HABERLER Vali, görme engelli bireylerin sorunlarını gözüne ...
Kaymakam Bilici: “Bölgede üretim yapan tüm fabrikaların yörenin istihdam için çok değerli”
YEREL HABERLER Kaymakam Bilici: “Bölgede üretim yapan tüm ...
(ÖZEL) 112’ye yapılan asılsız ihbarların altından yaramaz çocuklar çıktı Afyonkarahisar’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 2021 yılının ilk 10 ayında yaklaşık 750 bin çağrı yapıldı 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Dr. Gülsün Ateş Doğan: “Asılsız ihbarları genelde psikolojik sorunları olanlar ya da çocuklar yapıyor”
YEREL HABERLER (ÖZEL) 112’ye yapılan asılsız ihbarların altından ...
Bolvadin’de trafik ve asayiş denetimi
YEREL HABERLER Bolvadin’de trafik ve asayiş denetimi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.