Afyonkarahisar’da kadınlara yönelik Mevlid-i Nebi programı

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ile Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları iş birliğiyle kadınlara yönelik Mevlidi Nebi programı düzenlendi.

Mevlevi Camii'nde gerçekleştirilen program Kur'anı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra Kur'an kursu öğreticileri tarafından Mevlidi Şerif okundu. İl Müftü Yardımcısı Sevdegül Çekiç'in hazırladığı "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konulu sohbet ile devam eden program ilahiler ve dua ile sona erdi.

Yoğun bir katılımın olduğu programda, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Siyeri Nebi (Peygamberimizin Hayatı) kitabı ile Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları tanıtıcı broşürleri dağıtılarak lokma tatlısı ikram edildi.

Öte yandan Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Camii'nde ise Mevlidi Şerif programı düzenlenerek, Miftah Yatılı Erkek Kur'an kursu öğrencileri tarafından ilahiler okunarak, dualar edildi.

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