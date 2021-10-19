19 Ekim Muhtarlar Günü'nde bağlamalı kutlama

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü, köyü muhtarının çaldığı bağlama eşliğinde söylenen türküler eşliğinde kutlandı.

19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde tören düzenlendi. Atatürk Parkı'nda düzenlenen törene, Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Şuhut Muhtarlar Derneği Başkanı Fevzi Akar, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı İnş. Müh. Ali Diren, İl Genel Meclisi Üyeleri Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Müftüsü Fatih Aytekin, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şuhut İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Ali Özdemir ve ilçe merkez ile birlikte köy muhtarları katıldı. Atatürk Parkı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na Şuhut Muhtarlar Derneği’nin çelenginin sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Atatürk Parkı'nda düzenlenen törenin ardından protokol üyeleri ve katılımcılar Şuhut Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti. Burada Şuhut Muhtarlar Derneği tarafından protokol üyeleri ve katılımcılara çay ikramında bulunuldu. Buradaki ziyaretin ardından Şuhut Muhtarlar Derneği tarafından Şuhut Düğün Salonunda protokol Üyeleri ve katılımcılara kahvaltı ikramında bulunuldu. Ayrıca Bozan Köyü Muhtarı Dinçer Güngör öncülüğünde bağlama eşliğinde birbirinden güzel türküler seslendirdi. Zaman zaman protokol üyelerinde türkülere eşlik ettiği kutlamada renkli anlar yaşandı.

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