Otobüs kazasında yaralanan 12 kişiden biri hayatını kaybetti Kazada bacağı kopan yardımcı şoför kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde dün meydana gelen otobüs kazasında yaralanan 12 kişiden biri olan ve bacağı kopan yardımcı şoför kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Salih Ç, idaresindeki 34 VIB 50 plakalı tur otobüsü, Ahmet E.’nin kullandığı 03 ACV 414 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste ağır hasar meydana gelirken, 1’i ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bacağı kopan ve durumu ciddi olan otobüsün yardımcı şoförü Nurbay Irmak (44) kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan diğer yaralıların ise 7’sinin taburcu edildiği, 4’nün ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Kazanın ardından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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