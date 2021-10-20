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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ‘İl Müftüleri Kararnamesi' ile Afyonkarahisar Şuhut Müftüsü Fatih Aytekin görevine başladı.

Şuhut Müftüsü Fatih Aytekin görevine başladı. Manisa Demirci İlçe Müftülüğü'nden, Şuhut'a tayini çıkan Müftü Aytekin, 1981 Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde doğdu. Evli ve iki çocuk babası olan Aytekin görevine kurum ziyaretleri ile başladı.

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