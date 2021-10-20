Kavaklı ve Balçıkhisar köylerinde yetişkinlere Kur'an-ı Kerim okuma kursu

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Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından yetişkinlere yönelik Kur'anı Kerim okuma kursları devam ediyor.

Halk Eğitim Merkezi tarafından Kavaklı ve Balçıkhisar köylerinde yetişkinlere yönelik Kur'anı Kerim okuma kursu açıldı. Kursiyer öğreticiler tarafından eğitim alan yetişkin kadınlar kısa süre içerisinde Kur'anı Kerim'i öğrenme heyecanını yaşadı.

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