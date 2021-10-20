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(ÖZEL) Avrupalı kadınların kozmetik ürünleri bakın hangi ilçeden gidecek Afyonkarahisar’ın ‘o’ ilçesinin lavantadan üretilen ürünlerin ilk ihracatı Danimarka’ya yapılacak Dinareli markası sadece Türkiye değil Avrupa pazarından da talep gördü Dinarelli’nin ürünlerinin ünü sınırları aşıyor

İHA

(ÖZEL) Avrupalı kadınların kozmetik ürünleri bakın hangi ilçeden gidecek Afyonkarahisar’ın ‘o’ ilçesinin lavantadan üretilen ürünlerin ilk ihracatı Danimarka’ya yapılacak Dinareli markası sadece Türkiye değil Avrupa pazarından da talep gördü Dinarelli’nin ürünlerinin ünü sınırları aşıyor

Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen proje ile Dinar ilçesinde kurulan lavanta bahçesinden üretilen ve Dinarelli markası ile satışa sunulan kozmetik başta olmak üzere sabun ve kişisel bakım ürünleri şimdi yurt dışına ihraç edilecek. İlk etapta Danimarka’ya ihraç edilecek ürünlerin ilerleyen zamanlarda diğer Avrupa ülkelerine de gönderileceği kaydedildi.

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