Afyonkarahisar’da hasta ziyaretleri ilgili yeni karar

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda, kentte bulunan hastanelerde yatan hastaların ziyaret edilmesi yasağı esnetilerek, hastane yönetiminin belirlediği saatler çerçevesinde ziyaretlerin yapılabileceği kaydedildi.

Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Meclisi Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında Korona virüsün yayılımını engellemek amacıyla alınan kararlar açıklandı. Buna göre, Afyonkarahisar’da bulunan hastanelerde yatan hastaların yakınları tarafından ziyaret edilmesi yasağının esnetildiği açıklandı. Hastanelerde Covid19 servisleri ve Covid19 yoğun bakım üniteleri haricinde hasta ziyaretinin hastane yönetimi tarafından belirlenecek olan saatlerde yapılmasına karar verildi. Kapıda satış ve yardım gibi faaliyetlerin engellenmesi kararının da tedbirlere uyulmak şartıyla iptal edildi.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği açıklandı.

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