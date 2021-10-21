Başkan Çöl üniversite öğrencileri ile bir araya geldi

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçedeki üniversite öğrencilerinin sorunlarının çözümü için çalıştıklarını ifade etti.

Sandıklı Meslek Yüksek Okulu ve Sandıklı Belediyesi tarafında ilçeye yeni gelen öğrencilere oryantasyon programı gerçekleştirildi. Program çerçevesinde Sandıklı Belediyesi tarafından; Sandıklı’nın tarihi ve kültürel yerleri olan kent meydanı, oyuncak müzesi, konaklar, bedesten çarşısı, Kadın Kültür Evi ve Yunus Emre gezisiyle başlayan program, yüksekokul tarafından düzenlenen eğitim programı ile sona erdi. Programa Kaymakam Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve Sandıklı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Koray Gürpınar’ın katıldı. Programın sonunda konuşan Başkan Çöl ve Kaymakam Tortop ise öğrencilerin sorunlarını, isteklerini ve çözülmesi istedikleri problemleri kendilerine iletmeleri halinde bunun takipçisi olarak en kısa zamanda çözülmesi için gereken bütün desteği vereceklerinin altına çizdi.

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