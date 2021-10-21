Yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı daire yangın çıktı Kombiden sıçrayan ateş az kalsın faciaya neden oluyordu

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Afyonkarahisar’da yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı evde kombinden çıkan yangın mahalleyi paniğe sevk etti.

Afyonkarahisar kent merkezi Marulcu Mahallesi’nde yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı bir aparmanın giriş katımda yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı dairede kimsenin olmaması üzerine itfaiye ekipleri kapıyı açarak içeri girdi. Dairenin balkonundaki kombiden çıkan ateşin balkonda bulunan pamuklara sıçramasıyla meydana gelen yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Daire bulunan vatandaşlar, yangının çıktığı daireDE yabancı uyruklu vatandaşların kaldığını ve sabah evden çıktıklarını belirttiler.

Yangına ilişkin tutanak tutan itfaiye ekipleri daha sonra soğutma işleminin ardından bölgeden ayrıldı.

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