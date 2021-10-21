‘Üreten Kadın Pazarı büyük ilgi gördü

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’in eşi Sümeyra Çiçek, Sandıklı ilçesinde ‘Üreten Kadın Pazarı’nı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Sümeyra Çiçek, vali yardımcılarımız ve kaymakamların eşleri Sandıklı ilçesini ziyaret etti. Sandıklı Kaymakamı’nın eşi Reyhan Tortop’un ev sahipliğinde, ilk olarak Kadın Kültür Evi daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen ‘Üreten Kadın Pazarı’nı ziyaret ettiler. Burada Kaymakam Eflatun Can Tortop ve Belediye Başkanı Mustafa Çöl tarafından karşılanan heyet, Kadın Kültür Evi’nde yöresel ürünler ve el işi yapan kadınların sunumlarının bulunduğu satış stantlarını gezdiler. Program Sandıklı Belediyesi Çiçek Serası ve Meyve Kurutma Tesisleri, Hüdai Kaplıcaları Termal Su ve Konaklama Tesisleri’nin tanıtımı ile sona erdi.

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