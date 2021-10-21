Öğretmene okul bahçesinde ‘disleksi’ raporu dayağı 'Oğlum disleksi' diyen anneye ‘rapor alın’ diyen öğretmene okul bahçesinde yumruklu saldırı 3. sınıf öğretmeni okul bahçesinde kafasına aldığı yumruk darbeleri ile hastanelik oldu

Afyonkarahisar’da bir öğretmen, çocuğu için ‘disleksi’ raporu almasını istediği annenin yanındaki şahıs tarafından darp edilip hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Atatürk İlkokulu’nda meydana geldi. 3. öğretmeni Cesur Hasırcı, iddiaya göre sınıfında öğrenim gören bir öğrencisinin velisi olan G.D., kendisi ile görüşmek isteyince okul bahçesine çıktı. Burada G.D., ve yanında bulunan B.D. isimli şahıs ile görüşmeye başlayan Hasırcı, bir süre sonra B.D.’nin yumruklu saldırısına uğradı. Kafasına aldığı yumruk darbeleri ile fenalaşan Hasırcı yere düştü. Hasırcı’nın saldırıya uğradığını gören okul güvenlik görevlisi ise tarafları müdahale edip ardından polis ve 112 Acil servise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri darp edilen Hasırcı’yı ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hasırcı burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede müşahede altında tutuldu.

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