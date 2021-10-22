Sandıklı Belediyesi online girişleri ‘E-Devlet’e entegre edildi

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi tarafından vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmesi için ‘EBelediye’ hizmetlerinde bir yenilik daha hayata geçirilerek, EDevlet kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yapma kolaylığı getirildi.

Vatandaşların evlerinden çıkmadan Sandıklı Belediyesi’ne olan borçlarını sorgulamalarına ve ödemelerine imkân tanıyan sisteme şimdi de EDevlet girişi getirilerek, sisteme kayıt esnasında yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılarak daha güvenli bir hizmet verilmesi amaçlanıyor. Su, ÇTV ve Emlak Vergisi borcu öğrenme ve ödeme, arsa rayiç değerlerini öğrenme, encümen ve meclis kararlarını okuyabilme, nikah başvuru işlemleri gibi bir çok işlemin online yapılabildiği sistemimizde ayrıca yine internet üzerinden ödeme de yapılabilecek.

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