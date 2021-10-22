181'nci müşteriye sürpriz hediye

Afyonkarhisar'da PTT'nin 181’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tarihi merkez postahane de 181’inci sıra numarasıyla hizmet alan müşteriye sürpriz yapıldı.

Afyonkarahisar PTT Başmüdürü Mehmet Örsdemir ile kurum personeli, merkez postahane de ki 181’inci sıra numarasını alan Döndü Akarçay’a kuruluş yıl dönümü için özel hazırlanan, çeşitli hediyeler takdim etti. Şanslı müşteri Akarçay, gazetecilere yaptığı açıklamada, işlemlerinde sürekli PTT'yi kullandığını kurumun hizmetlerinden de oldukça memnun olduğunu söyledi.

Örsdemir de, Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından olan PTT'nin, bu yıl 181’inci yaşını kutladığını dile getirdi. Merkez postanesinde günün anısına 181’inci sırayı alan müşteriye çeşitli hediyeler takdim ettiklerini aktaran Örsdemir, “Kurumumuz 23 Ekim 1940 yılından bu yana halkımıza hizmet vermektedir. Geçmişin tecrübesini günün teknolojisi ile birleştirerek geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir. Bugünde kuruluşumuzun 181. Yıl dönümünü kutluyoruz. Bu günümüz halkımıza ve PTT camiasına kutlu olsun. Tabi ki, bu süreçte kargodan, lojistiğe, bankacılıktan, e ticarete çok geniş kapsamlı hizmet ağımız var. Türkiye genelinde de hizmet potansiyelimizin yanı sıra Türkiye’nin hiçbir yerinde hiçbir şirketin ulaşamadığı yerlere PTT olarak biz ulaşıyoruz. Bunun mutluluğunu ekip arkadaşlarımızla birlikte yaşıyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.