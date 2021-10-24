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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonspor evinde berabere kaldı

İHA

Afyonspor evinde berabere kaldı

TFF 2. Lig Kırımızı Grup'ta mücadele eden AFJET Afyonspor ligin 9. haftasında evinde Etimesgut Belediyespor ile 11 berabere kaldı.
STAT: Zafer
HAKEMLER: Murat Türkoğlu **, Akın Karabacak **, Giray Kara **,
AFJET AFYONSPOR: Bayram Olgun **, Taha Can Velioğlu **, Süleyman Olgun**, Feyyaz Belen **, Melik Derin ** (DK. 63 Mehmet Can Kocabaş *), Cihan Özkara ** (DK. 71 Fatih Aktay *), Doğan Ateş ***, Erdinç Pekgöz ** (Dk. 46 Nazmi Candoğan **), Erhan Şentürk **, Mithat Pala **, Celal Hanalp ** (DK. 86 Alper Tursun ?),
ETİMESGUT BELEDİYE: Emre Selen **, Özkan Taştemur **, İsmail Güner **, Berk Akgönül **(DK. 83 Mehmet Ali Akın?) , Maksut Taşkıran ** (Dk. 60 Ahmet Karadayı *) , Engin Bekdemir ** (DK. 76 Emre Gündoğdu *), Göksu Türkdoğan *** (DK. 83 Feyyaz Aydil?), Halil Köçer **,
Mehmet Cansın Çiçek **, Turan Yılmaz **, Ömer Kandemir **,
GOL: DK. 25 Göksu Türkdoğan (Etimesut Belediyespor)
SARI KARTLAR: DK. 51 Bayram Olgun, DK. 56 Celal Hanalp, DK. 70 Nazmi Candoğan DK. 90+3 İsmail Haktan Odabaşı (AFJET Afyonspor) DK. 66 Özkan Taştemur, DK. 89 Feyyaz Aydil, DK. 90+3 Mehmet Ali Akın (Etimesut Belediyespor)
KIRMIZI KART: DK. 53 Ümit Bozkurt (Etimesut Belediyespor)

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