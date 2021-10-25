Başkan Çöl, yeni doğan bebekleri unutmadı

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ‘Hoş Geldin Bebek' ziyaretleri kapsamında belediye personellerinin yeni doğan çocuklarına hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu.

Yeni doğan bebeklere sağlıklı ve uzun ömürler dileyen Başkan Çöl, anne ve babalarına hayırlı olsun dileklerinde bulunarak kendilerine Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan hediyeleri takdim ettiler. Burada bir açıklama yapan Başkan Çöl, “Göreve geldiğimiz günden bu zaman kadar geçen sürede hayata geçirdiğimiz ‘Hoş geldin Bebek’ projesiyle birçok ailemizle gönül köprüleri kurmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda Sandıklı Belediyemiz personellerimizin yeni doğan evlatlarını ziyaret ederek ilk hediyelerini verip bahtlarının açık olması dileklerinde bulunduk. Ben bu vesileyle, yeni anne babalarımıza ya da ikinci veya üçüncü kez bu zevki tadan ailelerimize yavrularını analı, babalı büyütmelerini Cenabı Allah’tan niyaz ediyor, mutluluklarına ortak olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

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