Bu merkezde kadınlar para kazanabilecekleri beceriler kazanıyor Kadın Kültür Evi’nde aldıkları kursla kadınlar mum üretmeye başladı Kadınların ürettiklerin mumlar online sitelerde kapı kapış satılıyor

Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde Dinar ilçesinde kurulan Kadın Kültür Evleri’nde eğitim alan kadınlar, elde ettikleri beceriler ile bir taraftan meslek sahibi olurken diğer yandan sağladıkları becerileri sayesinde yaptıkları ürünleri satarak para kazanmaya başladı.

Vali Gökmen Çiçek’in talimatları ile ilçelere kurulan Kadın Kültür Evleri’ndeki üretim faaliyetleri devam ediyor. Dinar Kaymakamlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Kadın Kültür Evi’nde kadın kursiyerlerin yaptıkları mumlar özellikle online alışveriş siteleri ve valiliğe bağlı olarak faaliyet gösteren albikere.com isimli internet sitesinde adeta kapış kapış gidiyor. Kadın Kültür Evi’ne gelen kadın kursiyerler bir süre eğitim aldıktan sonra üretime geçip mum başta olmak üzere çeşitli ürünler üretiyorlar. 12 kursiyerin eğitim aldığı Kadın Kültür Evi atölyesinde kursiyer sayısı her geçen gün artarken, merkeze aynı zaman spor başta olmak üzere aile yaşamı ve din kültürü konusunda da eğitimler veriliyor.



“Merkezimizde 12 kursiyerimiz eğitim görüyor”

Dinar Kadın Kültür Evi Müdürü Esin Buğday, merkezde kadınlara her şeyden önce beceri kazanabilecekleri meslek öğretildiğini ifade etti. Buğday, “Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu iş birliği ile merkezimizde 12 kursiyerimiz eğitim görüyor ve mum yapımı kursu alıyorlar. Üretilen mumlar fuarlarda, online sitelerde ve Dinarelli mağazamız da satışa sunuluyor. Kültür evimizde eğitim ve spor alanında faaliyetler de yürütülüyor. Dinarlı kadınlarımız her şeyden önce merkezimizde para kazanabilecekleri beceriler kazanıyor. 12 kadın kursiyerimiz var şuanda ve sayının artmasını bekliyoruz. Merkezimiz ilçe merkezinde olduğu için bütün kadınlarımız kolaylıkla ulaşabilirler ve hepsini buraya bekliyoruz” diye konuştu.

