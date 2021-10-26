Şuhut Kadın Kültür Evi'nde 'Kur'an-ı Kerim Harfleri ve İsimleri' konulu eğitim

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Afyonkarahisar Şuhut Kadın Kültür Evi’nde kadınlara yönelik 'Kur'anı Kerim Harfleri ve İsimleri’’ konulu eğitim düzenlendi.

Şuhut Kadın Kültür Evi’nde Kuran Kursu Öğretmeni Gülten Şenbabaoğlu tarafından kadınlara yönelik 'Kur'anı Kerim Harfleri ve İsimleri’ konulu eğitim verildi. Eğitime katılan kadınlar eğitimde Kur'anı Kerim harflerini ve isimlerini öğrendi. Çok sayıda kadın kursiyerin katıldığı program yaklaşık 2 saat sürdü.

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