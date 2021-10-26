Şuhut Devlet Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü kutlandı

Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi'nde 26 Ekim Hasta Hakları Günü dolayısıyla hastane yöneticileri ve hasta hakları birim sorumluları tarafından servislerde yatan ve ayakta tedavi gören hastalar ziyaret edildi.

Ziyaretten ötürü bir haydi mutlu olan hastalara, hastane yöneticileri ve hasta birim sorumluları tarafından gül hediye edilerek 26 Ekim Hasta Hakları Günleri kutlandı. Şuhut Devlet Hastanesi yöneticileri tarafından yapılan etkinlik günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.