Akdağ Tabiat Parkı’nda çalışmalar sürüyor Vali Çiçek, Akdağ Tabiat Parkı’nda inceleme yaptı

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye’nin en önemli tabiat parklarından birisi olan Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat parkında yürütülen çalışmaları yerinde gördü.

Vali Çiçek, Akdağ Tabiat Parkı’nda incelemelerde bulunarak konuyla ilgili yetkililerden bilgiler aldı.

Vali Çiçek, Kaymakam Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile birlikte ilk olarak Akdağ Tabiat Parkı’nda yapımı devam eden Av Köşkü’nü ziyaret ederek buradaki çalışmalar hakkında bilgiler aldılar. Daha sonra jandarma komutanlığı tarafından Akdağ Tabiat Parkı’nda vatandaşların güven ve huzurunu sağlamak için açılan karakolu ziyaret eden heyet, yapılan çalışmaları inceleyerek askerlerle sohbet edip, yapımı devam eden parka çıkan ikinci yolla ilgili bilgiler aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.