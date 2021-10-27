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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ziraat Türkiye Kupası: Afyonspor:3- Sivas Belediyespor:1

İHA

Ziraat Türkiye Kupası: Afyonspor:3- Sivas Belediyespor:1

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında kendi evinde Sivas Belediyespor’u ağırlayan Afyonspor, karşılaşmadan 31 galip ayrıldı.
Stat: Zafer
Hakemler: Selim Özen xx, Çağlar Demirkıran xx, Mehmet Sıraç Akpınar xx,
Afyonspor: Anıl Atağ xx, Alper Tursun xx, Taha Can Velioğlu xx (İsmail Haktan Odabaşı dk. 46 x), Mehmet Can Kocabaş xx, Doğukan Emeksiz xx (Melik Derin dk. 78 ?), Nazmi Candoğan xx, Yusuf Emre Kasal xx, Mehmet Abdullah Çoban xx, Fatih Aktay xx, Süleyman Enes Karakaş x (Mithat Pala dk. 78 ?), İlke Tankul xx (Doğan Ateş dk. 88 ?),
Sivas Belediyespor: Ahmet Doğan xx, Mahmuthan Samet Acar xx, Mustafa Aydın xx, Oğuzhan Bozkurt xx, Çağrı Tekin xx (Sinan Özkan dk. 74 ?), Doğancan Kılıç xx, Halil İbrahim Mızrap x, Abdullah Topkara xx (Cengizhan Kodaz dk. 89 ?), Muhammet Furkan Işık xx, Semih Ekmen xx, Hakan Can Çimen xx (Oğzuhan Erbay dk. 74?)
Goller: İlke Tankul (dk.46), Fatih Aktay (dk. 68), İsmail Haktan Odabaşı (dk. 90+4) (Afyonspor), Oğuzhan Bozkurt (dk. 16) (Sivas Belediyespor)
Sarı Kartlar: Süleyman Enes Karakaş, Yusuf Emre Kasal, Nazmi Candoğan (Afyonspor), Halil İbrahim Mızrap, Doğancan Kılıç (Sivas Belediyespor)

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