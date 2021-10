Girdikleri 2 evi soyan 4 şahıs tutuklandı

Afyonkarahisar’da girdikleri 2 evden televizyon, fotoğraf makineleri be alkol çalan 4 kişi polis tarafından yakalanırken, şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, merkeze bağlı Hasan Karaağaç Mahallesi ve Çakır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki farklı mahalledeki evlere giren şahıslar 1 adet LCD televizyon, 7 adet fotoğraf makinesi ve bunlara ait objektif lens parçaları, çeşitli marka ve ebatlarda alkol ve ses kabininin çaldı. İkamet sahiplerinin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler hırsızlık olaylarını B.Y., Ç.Ç., H.E. ve M.K., isimli şahısların gerçekleştirdiğini belirledi. Ardından operasyon düzenleyen ekipler şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

