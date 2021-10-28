Şuhut'ta 29 Ekim kutlamaları çelen sunumu ile başladı

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk büstüne çelenk sunumu yapıldı.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine, Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Cumhuriyet Başsavcısı Turan Demirci, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Onur Bayram, Gaziler Derneği Başkanı Eftar Aslan, Şuhut İlçe Spor Müdürü Ahmet Başkurt, Şuhut İlçe Müftüsü Fatih Aytekin, protokol üyeleri ve eğitim camiası ile birlikte öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören Şuhut Kaymakamlığı'nın Atatürk büstüne çelenk sunması ile devam etti. İlçede 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin kaymakamlık makamında kabulü, Şuhut Şehir Stadyumunda düzenlenecek çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği öğrenildi.

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