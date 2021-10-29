Bolvadin’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı.

Kutlamalar ilçe Kaymakamı Taner Bolat tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Kutlama programı daha sonra Kaymakam Bolat tarafından makamda tebriklerin kabulü ile devam etti. Ardından ilçe Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşların, öğrencilerin ve ilçe protokolünün yoğun katılımı ile Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşku ile kutlandı. Günün önemini belirten konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram kutlama mesajı okundu. 100. Yıl İlk Öğretim Okulu Bando Takımı gösterisi, öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları gösterileri, kahramanlık Türküleri ve diğer etkinlikler vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi ile izlendi.

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