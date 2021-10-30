Kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan otomobilde 5 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak orta refüj bariyerlerine çarpan 4’ü aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, AfyonkarahisarKonya karayolu 35. kilometresi Değirmenayvalı beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Kardoğan (53) idaresindeki 06 CJH 575 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi kontrolden çıktı. Savrulan araç orta refüj bariyerlerine çarparak durabildi. Kazada, sürücü Kardoğan ile birlikte Gülsime (59), Melek (33) ve Murat Kardoğan (28) ile Sozdar Aydınlık (19) isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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