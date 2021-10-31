Trafiğin en yoğun saatinde mazgal onarımı sürücülere zor anlar yaşattı

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yoldaki yağmur suyu gider mazgalları trafiğin en yoğun olduğu saatte onarılıp, çevresi dubalarla kapatılınca ortaya tehlikeli görüntüler çıktı. Dubalara çarpmamak için üstün gayret gösteren sürücüler, zorlu bir parkuru anımsatan yolu araçları ile zikzaklar çizerek tamamladı.

İlginç olay, kent merkezi Adnan Menderes Bulvarı’nda yaşandı. Bölgede devam eden battı çıktı çalışmaları kapsamında bulvarın bir yönündeki yol yenilendi. Yolda asfalt seriminin ardından yağmur suyu gideri için yapılan mazgalların ise çevresi dün akşam saatlerinde kazılıp etrafına beton döküldü. Çalışanlar mazgalların üzerinden geçilmemesi içinse çevresine plastik dubalar koydu. Ancak çalışanlar bunu iş çıkış saatinde trafiğin yoğun olduğu bir saatte yapınca ortaya tehlikeli ve bir o kadar da düşündürücü görüntüler çıktı. Yoldaki dubaları gören sürücüler önce şaşırdı, ardından zorlu bir parkuru anımsatan yolu dubalara çarpmadan geçmek için bütün şoförlük becerilerini sergilediler. Birçok sürücü yolda araçları ile zikzaklar çizerek ilerlerken, bazıları ise dubalara çarpmamak için üstün gayret gösterdi.

Yolun durumunu gören bazı vatandaşlar ise duruma tepki göstererek, çalışmanın trafiğin en yoğun olduğu saatlerde yapılmasına bir anlam veremediklerini ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.