Şuhut'ta polisten sürücülere şok 'alkol' denetimi Polis ekiplerinin denetimlerinde 24 araç sürücüsü alkol kontrolünden geçti 1 araç sürücüsüne 343 lira para cezası uygulanırken, 1 araç ise trafikten men edildi

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından ilçede sürücülere yönelik alkol denetimi yapıldı. Denetimde 1 sürücüye araca 314 lira para cezası uygulandı.

Trafik polisleri tarafından ilçenin trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması ve alkollü araç kullanımının önüne geçmek amacı ile ilçe merkezinde denetim yapıldı. Gece saatlerinde trafik ekipleri Şuhut Afyonkarahisar yolu istikametinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak uygulama noktası oluşturuldu. Trafik akışını kontrolü sağlayan ekipler ardından yoldan geçen sürücüleri tek tek durdurdu. Maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde uyarılarda bulunan ekipler daha sonrasında sürücülerden ehliyet ve ruhsat isteyerek alkolmetre alkol ölçümü yaptı. Alkol denetiminde 24 araç sürücüsü kontrol edilirken, kurallara uymayan 1 araç sürücüsüne 314 lira para cezası uygulandı. 1 araç ise trafikten men edildi.

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